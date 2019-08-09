القنصل العام الأمريكي يستقبل الحجاج الأمريكيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إستقبل موظفي القنصلية العامة الأمريكية في جدة أكثر من 400 حاج و الذين قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية في يوم الجمعة، الموافق 9 أغسطس ، 2019. كما إستقبل القنصل العام الامريكي راين كليها دفعة من الحجاج الأمريكيين و ذلك في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة و البالغ عددهم الإجمالي لهذه السنه 20,000 مواطن و مقيم قدموا لأداء فريضة الحج

رحب القنصل العام الأمريكي راين كليها و موظفي القنصلية العامة بالحجاج الأمريكيين و قدموا لهم شرح عن الخدمات التي توفرها القنصلية خلال فترة تواجد الحجاج بالمملكة. كما قاموا بتوفير و مشاركة معلومات و جهات الإتصال بالقنصلية في حال حدوث أمر طارئ خلال موسم الحج. نتمنى رحلة آمنة لكل الحجاج لهذا العام.

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نحث المواطنين الأمريكيين المسافرين لأداء فريضة الحج على زيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية (https://travel.state.gov/hajj/( ، وعلى متابعة حساب شؤون المواطنين الأمريكيين عبر تويتر (@KSA_ACS) لمتابعة اهم المعلومات والمستجدات التي تهمهم خلال رحلتهم.

https://www.instagram.com/tv/Bz0VlOel8fc/?igshid=16gajdjl3nk8l

تتمنى القنصلية العامة الأمريكية بجدة لكل حجاج هذا العام رحلة حج آمنة.