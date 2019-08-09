السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- مكة واصلت وزارة الصحة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذو الحجة بلغ 127994 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء 7 عمليات قلب مفتوح و158 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1012 عملية غسيل كلوي و51 عملية مناظير، و536 عملية ، بينما تم دخول 1096 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة.



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كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 127 ألف حاج وحاجة استفادوا من الخدمات العلاجية بدءاً من الأول من ذي الحجة وحتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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