مستشفى الجسر يستقبل 276 حاجًا وحاجة في يوم التروية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشفى منى الجسر اليوم (يوم التروية) 276 مريضًا ومريضة من حجاج بيت الله الحرام، قدمت لهم الخدمة الإسعافية والعلاجية.

وباشر قسم الطوارئ، 88 حالة فيما استقبلت العيادات الخارجية 177 حالة، وتم تنويم 11 حالة جميعهم حالاتهم مستقرة ولله الحمد.

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يذكر أن مستشفى منى الجسر بمشعر منى، أنهى استعداداته مبكرًا لاستقبال المرضى من الحجاج بعد إنهاء التجهيزات الخاصة والتي يقوم على تشغيلها أكثرمن 400 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ، كما شاركت تلك الكوادر في حضور ورش عمل وتدريب لخدمة ضيوف الرحمن، وحضروا دورات تضمنت أسس التعامل مع الكوارث، ومعرفة رموز الطوارئ المختلفة وطرق تفعيل كود الكوارث، والاستجابة المثلى في حالات الطوارئ، وآلية التنسيق بين الأقسام المختلفة خلال حالات الطوارئ.

ويضم المستشفى 180 سريرًا مجهزة بأحدث المواصفات، خصص 23 سريرًا منها في الطوارئ بينها 6 أسرة للإنعاش القلبي، إلى جانب 26 سريرًا للعناية المركزة و10 أسرة للعناية القلبية و 12 سريرًا خصص للإجهاد الحراري و 93 سريرًا تشمل أسرة الغسيل الكلوي والعزل والمناظير.

ويعمل في المستشفى أكثر من 400 موظف وموظفة من الكادر الطبي والفني والإداري لمباشرة جميع مهام المستشفى والعيادات المختلفة والبالغ عددها 11عيادة عامة تشمل عيادة الربو والحقن والغيار، كما جرى تأمين الترجمة الفورية بسبعة لغات لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات في جميع أقسام المستشفى.