محمد بن مسعود - الدمام - غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ ستة مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة. وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن. وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء نسكهم بكل يسر. 09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 04:38 PM غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن Advertisements أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة جهزت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ ستة مواقع للحلاقة في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، ولتمكينهم من أداء شعيرة الحلق والتقصير وفق أساليب صحية وآمنة. وفي مشعر عرفات نفذت الأمانة أعمال غسل ساحات جبل الرحمة لاستقبال ضيوف الرحمن. وتعمل أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم منظومة من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء نسكهم بكل يسر. الكلمات المفتاحية ، أمانة العاصمة المقدسة تجهز منى بـ6 مواقع للحلاقة ،

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