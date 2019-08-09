أدعية وقفة عرفات 1440-2019 || افضل الأدعية || فضل صيام يوم عرفة

يوم عرفة 1440 يوافق السبت 10 أغسطس 2019، وذلك بعد رؤية هلال الشهر الفضيل، حيث اليوم هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والذي يسمى يوم التروية حيث المبيت بمني لحجاج بيت الله الحرام، ويبحث المسلمين سواء حجاج بيت الله، او غير الحاج عن أدعية وقفة عرفات 1440-2019 المأثورة من الكتاب والسنة، وما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم.

أدعية وقفة عرفات 1440-2019

اليوم الثامن من ذي الحجة، نقدم لكم أعمال يوم التروية، وفي اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يقف الحجاج على جبل عرفات، والذي يعد يوم الحج الكبر،حيث يؤدي الحجاج شعيرة الحج الكبرى، لأداء مناسك الحج الفريضة الخامسة والأخيرة من أركان الإسلام، لمن استطاع إليه سبيلا، ومع هذه المناسبة نقدم لكم حكم صيام يوم عرفة، ودعاء يوم عرفة للمسلم.

حكم صيام يوم عرفة

فريضة الصيام لا توجد سوى في شهر رمضان، حيث أداء ركن الصيام الركن الثاني من أركان الإسلام، وما سواه من صيام فهو من السنن، وعن حكم صيام يوم عرفة سواء للحاج وغير الحاج نوضح الأتي:

إن صيام يوم عرفة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ويكره الصيام لحجاج البيت الحرام، وذلك حتى يتفرغوا لاداء مناسك الحج بدون مشقة وإرهاق.

فضل صيام يوم عرفة

أن يوم عرفة، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لهم فضائل عظيمة، حيث أقسم الله عز وجل بهم في كتابه الكريم، ويستحب في تلك الأيام اعمل الصالح، ومن فضل صيام يوم عرفات:

انه يكفر السنة الماضية

ويكفر السنة التي تليه

كما أنه يرفع به السيئات

وتزيد به الحسنات

ونوضح أن النوب والأثام التي تكفر بصيام اليوم هي الصغائر وليس الكبائر، هذا ما ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال:

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“صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”

أدعية يوم عرفات

نقدم لكم أدعية مأثورة عن رسولنا الكريم، والتي يقوم المسلم بتردديها في يوم عرفة، ومنها:

“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا”

“اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح”.

القناة السعودية الأولى لبث خطبة عرفة 1440

ذكر أن القناة السعودية الأولى سوف تقوم ببث خطبة يوم عرفات 1440- 2019 بكل اللغات.

والذي سيلقيها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، حيث كلف الشيخ من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلفا للشيخ حسين آل الشيخ.