تمكين ١٢٠ متعافيًا من الإدمان بمختلف مناطق المملكة من أداء مناسك الحج

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكين ١٢٠ متعافيًا من الإدمان بمختلف مناطق المملكة من التوجه لأداء مناسك الحج لعام 1440هـ، الذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية والرعاية المستمرة.

يأتي ذلك بناءً على موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن توجيهات وزير الداخلية تقضي بتكثيف الجهود في تطوير البرامج والخطط العلاجية والتأهيلية، بما يساعد المتعافين ويُعينهم على الثبات وعدم العودة لتعاطي المخدرات؛ ومن تلك البرامج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأشارت إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين؛ وتنظيم الكثير من المناشط في هذا الجانب؛ التي من ضمنها رحلات لتمكين المتعافين من أداء مناسك الحج، كونها وسيلة من وسائل تحقيق الذات والشعور بالرضا، وأن الهدف الأساس من الرحلات الإيمانية تأكيد الاهتمام بالمتعافين من الإدمان، باعتبار المدمن شخص مريض بحاجة للعلاج والرعاية والاهتمام تمهيدًا لإعادة اندماجه في المجتمع.