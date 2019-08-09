مسؤولة نيوزيلندية تحتفي بإدراجها في «ضيوف خادم الحرمين» للحج

عبَّرت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن، اليوم الجمعة، عن عظيم شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على شمولها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وقالت نائلة -في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- إن توجيه خادم الحرمين الشريفين شمل جميع عائلات الضحايا والمصابين نتيجة الهجوم الذي وقع على جامع النور في مدينة كرايست تشيرش.

وأضافت أنَّ توقيت تمكين الضيوف النيوزيلنديين من أداء فريضة الحج كان في غاية الأهمية لتجاوز الأزمة، مؤكدةً أن عائلات الضحايا والمصابين لن ينسوا هذا اليوم, وهذه المواقف الأخوية لها وقعها الكبير في تخفيف الألم الأزمة.

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وأشارت إلى أن رحلة الحج كانت مريحةً وميسرةً منذ مغادرة بلادها حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، مشيدةً بحسن كرم وضيافة حكومة المملكة وحفاوة الشعب السعودي في مناطق ومرافق المشاعر كافة.

وفي يوليو الماضي، وجَّه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات؛ وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.

وصرح الوزير آل الشيخ بأن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، بجانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.