آخر منازل الصيف.. الحصيني: موسم «الكليبين» يبدأ الأحد

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن بدء موسم «الكليبين» بعد غدٍ الأحد، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الحصيني في تصريحات لـ«عاجل»: «مدة هذا الموسم 13 يومًا، وتظهر فيه النثرة ويطلق عليه محننات الجمل؛ حيث يعتدل الجو قليلاً في الليل وبخاصة في آخره، وتزداد فيها درجة الرطوبة على المناطق الساحلية، كما تتكاثر الغيوم الممطرة على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية».

وأضاف: «هذا الموسم يعد المنزلة السادسة في فصل الصيف، وآخر منازل الحر الشديد في الغالب، ويأتي بعده سهيل ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، لا سيما في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية. ويرجع ذلك إلى استهلاك المياه في ري المحاصيل كما يزداد هبوب الرياح ويستمر غرس فسائل النخيل، وتبدأ فيه الزراعة الخريفية المبكرة كالطماطم والباذنجان والبصل والسمسم والذرة الشامية، ويكثر خراف التمر، وتنخفض فيه أسعاره إلى أدنى ما تصل إليه، وتبدأ فيه هجرة طيور الدخل والخواضير، وأيضًا تستمر الزيادة في الليل على حساب النهار».

في شأن آخر، توقع الحصيني أن تستمر الحالة الممطرة «ثجَّاج» على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة بما فيها المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أن الأمطار ستتفاوت حدتها بين خفيفة إلى غزيرة مع فرصة سيول.