الكشّاف «أنس» يتغلب على إصابته ويتمسك بخدمة الحجاج

أصرّ الكشَّاف أنس أحمد الحمد من جمعية صعوبات التعلم، المشارك حاليًّا ضمن المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة، التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على مواصلة عمله في خدمة الحجاج ومباشرة العمل في يوم التروية، رغم إصابته في إحدى قدميه، وقرار طبيبه المعالج بمعسكر ابن رجب الفرعي أهمية خضوعه للراحة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أنس قوله، إنّه أصرّ على المشاركة لينال شرف الاستمرار في خدمة الحجاج، مع بدء العمل والخدمة في الميدان اليوم لإرشاد الحجاج التائهين، والتي يُعدها وزملاؤه وسامًا وشرفًا، اختصه الله به وزملاءه الكشافة والجوالة وأهل هذه البلاد وقادتها من اللحظة، التي يصل فيها الحجاج إلى مكة المكرمة وحتى عودتهم لبلدانهم.

وعن طبيعة مشاركته بالخدمة التطوعية، أكّد أنّه رهن إشارة قادته في أي مكان، وأنّه كان يتمنى المشاركة في الميدان، وبخاصةً أنّها أول مشاركة له في معسكرات الخدمة العامة.

وقدّم أنس، شكره وتقديره للطبيب المعالج ولقائد المعسكر يعقوب الياس على تفهمهما لرغبته وحماسه، وموافقتهما على مباشرة العمل مكتبيًّا فقط دون النزول للميدان، متطلعًا إلى المشاركة في المناسبات القادمة بخدمة المعتمرين، من خلال المعسكر الذي تقيمه الجمعية بشهر رمضان، وكذلك خدمة الحجاج العام المقبل.

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وأمس الأول الأربعاء، دشَّن وزير التعليم، رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بحضور المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي وعدد من مسئولي القطاعات الكشفية.

وقال الحربي، إنَّ الجمعية عملت في الفترة الأخيرة على تطوير أعمالها كافة، وفي معسكرات الحج والعمرة خاصة، لتسهم في تحقيق أهدف رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020، لا سيّما من حيث عدد المنتمين للعمل التطوعي وتزويد المنتمين للكشافة من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة، عبر توفير فرص التدريب في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الكشفي التطوعي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الجمعية وفق منهجية تستهدف استدامة التجهيز على مدار العام، وصولًا للنجاح المنشود في العمل الموسمي مع تطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، وأداة التقييم العالمية (جيسات)، لرفع مستوى الجاهزية لمعسكرات الخدمة في العمرة والحج.

وأضاف: «أفراد الكشافة السعودية يعملون على خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم العون لهم لأداء عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في إطار الواجبات والأدوار التي تحرص عليها المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن- طيّب الله ثراه- حتى عهدنا الزاهر، الذي اكتملت فيه الكثير من الخدمات، ونُفّذتْ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، واستشعارًا من ولاة أمرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الحرمين الشريفين وقاصديهما».