السفير الدوسري يودِّع حجاج غينيا بيساو ويرافقهم حتى سلم الطائرة

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين (غير المقيم) لدى جمهورية غينيا بيساو فهد بن علي الدوسري، اليوم الجمعة، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن السفير الدوسري حرص على توديع الحجاج عند سلم الطائرة في مطار العاصمة بيساو، متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودًا حميدًا.
وبلغ عدد حجاج جمهورية غينيا بيساو ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، نحو 500 حاج هذا العام، يتم استضافتهم ونقلهم من بلادهم إلى المملكة مباشرةً.
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