«أمن الدولة»: الحجاج يثقون في قدراتنا.. وقوة الحق ستردع الجرائم

أكّد الناطق باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، اليوم الجمعة، أنَّ المملكة تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم، ومن لا تردعه قداسة المكان ستردعه قوتها الرادعة في الحق.

وقال خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام 1440 هـ: «الحجاج يثقون تمامًا بقدرات المملكة وأمنها، حسبما نقلت فضائية (الإخبارية)».

وخلال المؤتمر نفسه، أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، اكتمال المرحلة الأولى لوصول الحجاج إلى مشعر منى، وقال إنّ هذه المرحلة تتمثّل في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى، ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات.

وأوضح أنَّ عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم؛ استعدادًا لعملية التصعيد وعمليات النقل للتصعيد إلى مشعر عرفات، والتي تبدأ مع فجر غدٍ، وتعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها، والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.

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وأضاف: «عمليات النقل تمت بانسيابية عالية، وتميَّزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كل الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وأيضًا في مشعر منى»، سائلًا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه للاستمرار في هذا الأداء، الذي يحقق أحد أهم أهداف الحج وهو تيسير عمليات نقل الحجاج لأداء نسكهم.

في سياق متصل، أكّد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أنّه تتم متابعة حملات الحج الوهمية التي تهدف لاستغلال ضحاياها وخداعهم، مشددًا على اتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.

وبيّن الناطق باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأنّ فرق المديرية انتشرت في كل الأماكن استعدادًا للطوارئ، مؤكّدًا أنّه لم يتم تسجيل أي حادث إلى الآن.

كما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر، أنّ منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود الوزارة في خدمة الحجاج، لافتًا إلى أنَّه تمَّ توفير سيارات إسعاف لنقل الحجاج المرضى إلى المشاعر المقدسة، وصرّح بأنّ الوزارة تقدم جميع خدماتها للحجاج مجانًا.