متحدث وزارة «الحج»: 150 ألفًا من ضيوف الرحمن توجهوا إلى عرفات

أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج المتوجهين إلى مشعر عرفات بلغ أكثر من 150 ألف حاج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الثاني حول تنفيذ خطط الحج، أنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات، حسبما نقلت فضائية «الإخبارية».

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، خلال المؤتمر نفسه، اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى منى.