أعلن الناطق باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج المتوجهين إلى مشعر عرفات بلغ أكثر من 150 ألف حاج.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الثاني حول تنفيذ خطط الحج، أنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات، حسبما نقلت فضائية «الإخبارية».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، خلال المؤتمر نفسه، اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى منى.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث وزارة «الحج»: 150 ألفًا من ضيوف الرحمن توجهوا إلى عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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