وزارة «الحج» لضيوف الرحمن: إظهار بطاقة عنوان السكن ضرورة

شدَّدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، على أهمية إبراز البطاقة الموضحة لعنوان السكن المخصص للحاج.

وقالت، في بيانٍ مقتضب، اطلعت عليه «عاجل»: «تؤكد وزارة الحج والعمرة أهمية إبراز البطاقة الموضحة لعنوان السكن المخصص للحاج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حرصًا على سلامة الحجاج وأمنهم وسلامتهم».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكَّد وزير الحج والعمرة، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الجمعة، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة، بواقع 1.86 مليون حاج من الخارج، ونحو 400 ألف حاج من الداخل، لافتًا إلى أنّ نصف هؤلاء الحجاج سيكونون ‏في مشعر منى غدًا.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إنَّ الوزارة وقفت على توافد الحجاج إلى مشعر منى، مبيّنًا أنّ جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى ‏وعرفة، وأنَّ جميع الخطط تسير حسبما خطط لها، كما اطلعت مع وزارة النقل ‏والجهات الأخرى على مسار التصعيد إلى عرفات‏، وتوافُّر الخدمات وجاهزية المخيمات، والتواجد الأمني، وتوفير وسائل السلامة، والمراكز الصحية.

وأوضح، أنَّ وزارة الحج والعمرة بدأت منذ وقت سابق تنفيذ برامج توعوية للحجاج في بلدانه؛ حيث أصدرت للمرة الأولى تأشيرات الحج الإلكترونية من قبل وزارة الخارجية، ما سهَّل الكثير من الإجراءات على الحجيج، مشيرًا إلى الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ما سهَّل في إجراءات الدخول؛ حيث تمّ فصل حركة الحجاج عن أمتعتهم للمرة الأولى بفضل الاستعداد المسبق، ‏مع نقل العفش بحافلات مستقلة إلى مقر سكن الحجاج.