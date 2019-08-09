«الغذاء والدواء» تطلق حملة خامسة للتوعية بالتعامل مع الأضاحي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إطلاق حملة «لحوم وعلوم» للتعريف بطرق التعامل الآمن مع اللحوم، ورفع مستوى وعي المستهلكين، والتعرّف على الأضحية السليمة قبل الذبح وبعده، وتوضيح الطريقة الأفضل لحفظ وتخزين اللحوم.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، أنّ الحملة تهدف إلى تثقيف المستهلكين بالطريقة المثلى لحفظ اللحوم من الفساد أثناء التبريد أو التجميد، وتجنب تكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، والمدة المناسبة للتبريد.

وتعد هذه الحملة الخامسة، التي تطلقها «الغذاء والدواء» لتوعية المستهلكين بطرق التعامل مع لحوم الأضاحي؛ بهدف حفظ قيمتها الغذائية، وحمايتها من الفساد.

وفي وقتٍ سابق، عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ورشة عمل توعوية وتدريبية للعاملين في مطابخ الإعاشة المركزية؛ لرفع مستوى العاملين لضمان وسلامة وجودة الغذاء لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في موسم حج هذا العام.

وأقامت الهيئة ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة؛ لتطوير إجراءات تفتيش المطابخ المركزية، التي تقدم وجبات للحجاج والبعثات الطبية؛ لتلافي الممارسات الخاطئة أثناء تحضير وتجهيز وجبات حجاج بيت الله الحرام.