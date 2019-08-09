مساجد الطائف تستعد للعيد.. وتعليمات بتأمين الأئمة والمؤذنين

شرعت إدارة المساجد بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، في تجهيز المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، البالغ عددها نحو 173 جامعًا ومصلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير إدارة المساجد بالطائف المكلف عبدالرحمن الحارثي قوله، إنَّ الإدارة أكملت تجهيز وتهيئة المصليات والجوامع، التي ستقام فيها صلاة العيد، مبينًا أنّه تمَّ التأكيد على مراقبي المساجد في المراكز التابعة لمحافظة الطائف بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل؛ لتحديد المصليات وتجهيزها لأداء صلاة العيد فيها، وتأمين الأئمة والمؤذنين لها، وفقًا لما هو متبع في كل عام.

وأضاف، أنَّه تمَّ تحديد النداء لصلاة العيد بالمصليات والجوامع بالمحافظة كافة عند الساعة السادسة والربع، مشيرًا إلى أنَّ مصليات العيد التي ستقام فيها الصلاة بالطائف هي مصلى العيد بالخالدية على طريق الهدا مكة المكرمة، ومصلى العيد بالردف، ومصلى العيد بالقيم على طريق السيل مكة المكرمة، ومصلى العيد بالحوية شارع الستين، ومصلى العيد بالشدادين بقيا، ومصلى العيد بالعضاوين.