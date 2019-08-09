حج / أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تحجج 120 متعافياً من الإدمان



الرياض 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ تمّ تمكين ١٢٠ متعافياً من الإدمان بمختلف مناطق المملكة من التوجه لأداء مناسك الحج لعام 1440هـ، الذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية والرعاية المستمرة.

وبينت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن توجيهات سمو وزير الداخلية تقضي بتكثيف الجهود في تطوير البرامج والخطط العلاجية والتأهيلية، بما يساعد المتعافين ويُعينهم على الثبات وعدم العودة لتعاطي المخدرات؛ ومن تلك البرامج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأشارت إلى أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين؛ وتنظيم الكثير من المناشط في هذا الجانب؛ التي من ضمنها رحلات لتمكين المتعافين من أداء مناسك الحج، كونها وسيلة من وسائل تحقيق الذات والشعور بالرضا, وأن الهدف الأساسِ من الرحلات الإيمانية تأكيد الاهتمام بالمتعافين من الإدمان، باعتبار المدمن شخص مريض بحاجة للعلاج والرعاية والاهتمام تمهيداً لإعادة اندماجه في المجتمع.

//انتهى//

15:36ت م

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