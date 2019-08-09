السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 08 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 09 أغسطس 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية بدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوریس جونسون نواب مجلس العموم إلى عدم عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعم خطته لإنهاء عضوية البلاد في الاتحاد نهاية أكتوبر، مطالباً السیاسیین والنواب الالتزام بنتائج استفتاء یونیو 2016، والعمل على ضمان خروج بریطانیا من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل.

وأبرزت الصحف إعلان بوريس جونسون اعتزامه تبني تأشيرة دخول بريطانيا بمسار سريع في نظام الهجرة، لجذب المزيد من أفضل العقول والعلماء في العالم إلى بريطانيا.

وتحدثت عن انتقاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب النظام السوري لاستئنافه العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، واصفًا الوضع هناك بالمروع.

وسلطت الصحف الضوء على الأزمة المتواصلة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان على ضوء زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الصين لبحث تداعيات الأزمة، مشيرة إلى استبعاد باكستان استخدام القوة في الأزمة، وتهديد الجيش الباكستاني بالرد على أي عدوان من الهند.

وتناولت الصحف الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إنشاء منطقة آمنة تشترك قوات تركية وأمريكية في إدارتها، مشيرة إلى تعقد الموقف بسبب الأخبار الأخيرة التي تتحدث عن تجدد القتال حول المناطق التي لا يزال يسيطر عليها مسلحون في إدلب.

وأشارت الصحف إلى تحديد أجهزة الأمن المصرية هوية قائد السيارة التي انفجرت أمام معهد الأورام بوسط القاهرة، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات، وقتلت قوات الأمن 17 شخصاً من خلية تتبع "حسم" خلال عمليتي مداهمة بالقاهرة ومحافظة الفيوم.

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15:31ت م

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