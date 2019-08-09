اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتوجه الحجيج إلى مشعر عرفات للوقوف به.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم الذين تابعوا توجه الحجاج إلى منى عبر الطرق الفسيحة والأنفاق والجسور التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إذ ترتبط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة بشبكة طرق عديدة، إضافة إلى الأنفاق والطرق الخاصة بالمشاة التي زودت بجميع ما يحتاجه الحاج وهو في طريقه إلى منى.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجيج، عملية تصعيد الحجاج إلى منى.



وتقدم وزارة الصحة السعودية خدماتها الصحية والطبية إلى ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام عبر الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين الذين جندتهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويعملون في عشرات المستشفيات في مناطق المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

ذلك إلى جانب خطة الطوارئ الخاصة بمنشأة الجمرات التي تعتمد على الوجود الميداني من خلال فرق طبية مجهزة بكامل مستلزماتها وسيارات إسعاف، إضافة إلى المراكز الصحية الموسمية على امتداد المنشأة.