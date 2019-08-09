2019-08-09

متحدث أمن الدولة: من لم تردعه قداسة المكان تردعه قواتنا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية أن قوات المملكة ستردع كل من تسوّل له نفسه مخالفة الإجراءات والأنظمة.

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وقال اللواء عطية خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج الذي عقد اليوم إن مَن لا تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا الرادعة في الحق.

وتابع أن المملكة تعاملت مع أقسى الحوادث والجرائم.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام: نتابع حملات الحج الوهمية التي تهدف لاستغلال ضحاياها وخداعهم ونتخذ إجراءات نظامية بحقهم.