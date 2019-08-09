الأرقام تمنح للعالم كيف تخدم المملكة حجاج بيت الله

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعتبر موسم الحج، الذي بدأ في أقدس المواقع الإسلامية في المملكة، أحد أكبر التجمعات السنوية في العالم، وهو الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بالتجمعات الدينية.

ورصدت وسائل الإعلام الأجنبية موسم الحج الجاري في عدد من الأرقام، والتي رصدت كيفية استعداد المملكة بصورة رائعة لاستقبال الحجيج من كافة أنحاء العالم، بما يسمح لهم بأداء الفريضة المقدسة بشكل سهل وسلس.

زيادة أعداد الحجيج

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 2.5 مليون حاج هذا العام، مقارنة بـ 2.37 مليون في العام الماضي، و 1.86 مليون في عام 2016، و 24 ألف فقط في عام 1941، وهو ما يعني زيادة مستمرة لقدرة الحرم على استيعاب الحجيج.

ووفقًا لرؤية 2030، تسعى المملكة لاستضافة أكبر عدد ممكن من الحجيج على مدى السنوات القليلة الماضية، بما يمنح الفرصة لأعداد أكبر بأداء الفريضة المقدسة، حيث تعتزم المملكة إتاحة الفرصة لـ30 مليون مسلم حول العالم للحج خلال عام 2030

أرقام أمنية وطبية

وعلى المستوى الأمني، يتم نشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن، بما في ذلك أكثر من 17000 من موظفي الدفاع المدني، للمساعدة في حماية الحجاج، كما تم إنشاء الآلاف من الكاميرات الأمنية على طول طريق الحج.

وتم تجهيز 25 مستشفى و 156 مركزًا صحيًا وأكثر من 30 ألف ممارس صحي لتقديم خدمات الطوارئ للحجاج، وهو الأمر الذي يهدف لتوفير الخدمات الطبية على مستوى عالي للحجيج.

سبل الإقامة والسفر

وقالت تقارير إن حوالي 350 ألف خيمة مكيفة قد أقيمت لإيواء الحجاج، كما استعد أكثر من 5600 فندق ومبني سكني في مكة والمدينة للموسم، بقدرة على استضافة 2.7 مليون شخص.

وقامت حوالي 3000 رحلة دولية بنقل الحجاج إلى المملكة، جلبت حوالي 25 ألف حافلة من الحجيج إلى مكة المكرمة.

استعدادات أخرى

وتم إنشاء أكثر من 13000 برج اتصالات وأكثر من 5400 منطقة لخدمة الواي فاي للحجاج، كما تم تجنيد حوالي 4000 عامل تنظيف، و400 آلة للعناية بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.