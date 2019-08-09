قاضي: 600,000 حاج استفادوا من برنامج الإعاشة

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي ، نجاح عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى , حيث وصلت الغالبية الأعظمى لمشعر منى ولم يتبقى سواء 10% منهم في طريقهم للوصل إليها لقضاء يوم التروية , مبيناً أن وبفضل الله عز وجل كان معدل التعطل في الحافلات كان متدني جداً بنسبة حتى لا تصل نصف في المية بعد أن كانت في السنوات الماضية من 5 إلى 6 % وهذا تم بفضل الله ثم بفضل الاستعدادات المتطورة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة للحافلات التي تقل حجاج بيت الله الحرام التي تبلغ أكثر من 20,000 حاج , ومعظم هذه الحافلات لم يتجاوز سبع سنوات.

وبين أنه تم توفير غرف عمليات ذات بنية رقمية عالية لمتابعة هذه الحافلات ما أدى لرفع كفاءة النقل عن السنوات الماضية وغرفة عمليات لمتابعة كل ما يجري من خدمات داخل المخيمات في المشاعر المقدسة التي يبلغ عددها في مشعري منى وعرفات أكثر من 350.000 خيمة كلها في تمام الجاهزية وترحب بضيوف الرحمن , وهوما لسمه الجميع من مشاعر الفرح والسرور في وجوه حجاج بيت الله الحرام في هذا الجو العظيم الذي تسوده الطمأنينة والوئام والمحبة.

وأشار إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة , مفيداً أن أكثر من 150,000 حاج توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات وستتواصل العمليات إلى صباح الغد , وسيكون هناك مسح شامل من جانب وزارة الحج والعمرة وفرقها للمتابعة والمراقبة لكافة المساكن التي تبلغ نحو 4000 مسكن سيتم مسحها للتأكد من خلوها من الحجاج الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية وهي إجراءات معتاد عليها في كل عام بما يضمن لجميع الحجاج القادمين من الخارج الوقوف بمشعر عرفات , كما سيتم بالتنسيق منع وزارة الصحة بنقل الحجاج المرضى إلى مشعر عرفات بعد أن من الله عليهم بالشفاء وهم يحتاجون لعناية صحية خاصة ونقلهم للمشاعر المقدسة.

وأفاد أن من الأمور التي تقوم به وزارة الحج لأول مرة في هذا العام تجهيز موقع لـ “42,000” حاج بما أسهم في توفير مزيدا من الراحة لضيوف الرحمن سيتمتعون بهذه الخدمة في مشعر منى , مؤكدا أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بجداول تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات حسب مواعيد الخروج المبلغة لكل مخيم لتفويج الحجيج من منى إلى جسر الجمرات ومكة المكرمة بطريقة أمنة بما يضمن منع أي تزاحم أو تدافع في الطرق المؤدية إلى الجمرات والحرم المكي وعدم حمل الأمتعة واستخدام المضلات بما يقيهم ضربات الشمس , مبينا أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم في المساكن التي يقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة , كما سيستفيد 600,000 حاج من برنامج الاعاشة , مفيدا أن غدا سيشهد تصعيد من بقي من الحجاج في مكة المكرمة إلى عرفات وهناك برنامج التكييف الذي يغطي 280,000 حاج .