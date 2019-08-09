تحذير من الأرصاد لأهالي جازان

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وشمل التنبيه محافظات أبوعريش، والحرّث، والدائر، والدرب، والرّيث، والطوال، وبيش، وصامطة، وفيفاء، وهروب وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً – بمشيئة الله -.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.