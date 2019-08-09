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2019-08-09 رياح سطحية وأمطار رعدية على عرفات ومنى ومزدلفة متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة Advertisements نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح سطحية وأمطار رعدية على المشاعر المقدسة بما فيها عرفات ومنى ومزدلفة إضافة إلى محافظة ميسان والعاصمة المقدسة. وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن الحالة التي بدأت الساعة 3.15 بعد ظهر يوم التروية الثامن من ذي الحجة سوف تمتد حتى الثامنة من مساء اليوم.









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