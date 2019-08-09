مسجد الخيف يكتظ بالمصلين في يوم التروية

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

اكتظ مسجد الخيف بآلاف المصلين بعد توافد حجاج بيت الله على مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) وسط الخدمات المتكاملة من كافة الجهات الحكومية, حيث اكتظ مسجد الخيف بمشعر منى بحجاج بيت الله الحرام من المصلين اليوم الجمعة, بحلة بيضاء كأنه قطعة إحرام منسوجة في رداء واحد بالتصاق والتئام ضيوف الرحمن.

وشهد مسجد الخيف في هذا العام إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير وتحديث أنظمة التكييف وإضافة أكثر من 780 مكيفاً, وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد (73) وحدة تعمل على ضخ هواء نقي داخل المسجد وتقوم بضخ هواء نقي من خارج المسجد بنسبة 100%, ودرجة الحرارة تصل في داخل الخيف 20 درجة مئوية.

وكان مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ، في المسجد مجموعة من البرامج، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج, بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم في إطار البرامج العلمية والثقافية لتبصير المسلمين أمور دينهم ودنياهم.