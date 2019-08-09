ضيوف خادم الحرمين من جزر القمر: المملكة معروفة بكرمها منذ عهد الملك المؤسس

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكّد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة من جمهورية جزر القمر أن المملكة العربية السعودية معروفة بكرمها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, مشيرين إلى أن الدعوة التي تلقوها لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إنما هو دليل واضح على حرصه وعنايته للإسلام والمسلمين.

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وأكّد أمين عام دار الإفتاء بجمهورية جزر القمر سيد رفقي، أن خادم الحرمين الشريفين بذل جهودًا كبيرة من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق,وتذليل الصعاب, وتقديم كل ما بوسعه لخدمة قضايا المسلمين, سائلًا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يثيبهم الجنة على كل جهد قدموه خدمة للإسلام والمسلمين.

وأبان الشيخ أنور علي محاضر في كلية الإمام الشافعي بجرز القمر من جانبه، أنه لا يخفى على أحد ما تبذله المملكة من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين، وهي جهود ملموسة ذات تاريخ مشرٍف، وهي غير مقتصرة على خدمة الحجاج أو على المشاعر فقط، بل هي ممتدة لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، والطرق المطروقة من الحجاج برًّا، وبحرًا، وجوًّا.

وحمد الله أمين عام هيئة التراث الإسلامي بجزر القمر الشيخ عبده أحمد عثمان، على ما يسر لهم من زيارة لهذه البلاد من أجل الحج مع قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معبرًا عن سعادته بحسن الاستقبال والحب والتقدير الذي قوبلوا به أثناء قدومهم إلى هذه الأراضي الطاهرة ، سائلا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.