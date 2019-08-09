شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: توزيع 876 ألف م3 من المياه بمكة والمشاعر خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكدت شركة المياه الوطنية في تقريرها التشغيلي استقرار العمليات التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة نحو 855.540 متراً مكعباً، ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى 1.8 مليون متر مكعب تمثّل 85% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي 900 ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 83% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

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وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، أشار إلى أن كميات المياه الموزعة من قبل الشركة لـ24 ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف وصل إلى 876 ألف متر مكعب ليصل معدل الضخ المستمر إلى 22 ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

وأفاد بقيام الشركة خلال 24 ساعة الماضية بتوزيع 53 ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج 3.74 مليون عبوة.

وأكد رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية أنه لم يكن هناك أي انقطاعات مؤثرة على العمليات التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة 478 بلاغاً وفقاً للممارسات المهنية.