«الصحة»: 141 كرسياً للغسيل الكلوي لخدمة ضيوف الرحمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)
جهزت وزارة الصحة 141 كرسياً للغسيل كلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
وأدخلت «الصحة» خلال موسم حج هذا العام 8 أجهزة غسيل كلوي متنقل بمستشفيات المشاعر المقدسة (منى، عرفات) تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.
وتعمل «الصحة» على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة وفقا لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، وفقاً لتنسيق مستمر، وذلك بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى وفقا لتحركاته خلال النسك.
وفي المشاعر المقدسة، تتوزع كراسي الغسيل الكلوي في جميع مستشفيات منى وعرفات، وتضم مراكز الغسيل الكلوي بالمشاعر عددا كبيرا من الاستشاريين والنواب المتخصصين بأمراض الكلى، والكوادر التمريضية المدربة على أحدث التجهيزات قبل موسم الحج.
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