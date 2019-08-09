شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الصحة» يقف على جاهزية المستشفيات والمراكز في عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ميدانياً اليوم (الجمعة) على جاهزية مستشفيات ومراكز مشعر عرفات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وطوارئ المعيصم، والأدلة الجنايية التابعة الوزارة الداخلية.

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وتجول الربيعة في مستشفى شرق عرفات الذي يضم 230 سريراً، والتقى العاملين واطلع على جاهزية المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

كما زار خيمة «الوزارة» لاستقبال المرضى الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة ومشعر منى خلال فترة التصعيد يوم عرفه الذي يستوعب نحو 400 مريض مع الطاقم الطبي المرافق من أطباء وتمريض وكل ما يحتاجه المريض خلال فترة الإقامة في مشعر عرفات لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى في أماكن وجودهم، كما اطلع على «مركز صحي21»، ووقف على جاهزيته وما تم به من أعمال تطويرية.

واختتم وزير الصحة زيارته في مستشفى نمرة العام الذي يضم 90 سريراً بين عناية مركزة وتنويم وأسرة طوارئ، والتقى العاملين فيه مطلعاً على التجهيزات والاستعدادات.