شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط 274 طن أغذية فاسدة بمستودع في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار 274 طناً من الأغذية الفاسدة بمستودع في مدينة جدة.
وكشفت الهيئة أنه تم التلاعب بتواريخ الصلاحية داخل المستودع، كما ظهرت على الأغذية آثار تلف وفساد بسبب سوء التخزين، إضافة إلى عدم توفر الاشتراطات اللازمة لتخزين المواد الغذائية.
وأوضحت الهيئة أنه وضمن جهودها في موسم حج هذا العام وبالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار، باشر مفتشوها المستودع حيث اتضح قيام العمالة فيه بتخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير مناسبة، ما تسبب في فسادها، ومن ثم قيامهم بإعادة تعبئتها مرة أخرى ووضع تواريخ صلاحية جديدة.
وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وضبط وحجز 273.848 كيلوغراماً من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن تطبيق النظام بحق المنشاة المخالفة والعاملين فيها.
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