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يعد القيادي "الحوثي" إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ الذي أعلنت الميليشيات مقتله وبرفقته عددٌ من القيادات في العاصمة صنعاء، أحد أخطر قيادات الحركة الحوثية، كما أنه شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي.
وذكرت مصادر يمنية، أن من أبرز أنشطة "الحوثي"، تقوية نفوذ الحركة اقتصادياً، والحشد العقائدي، والإشراف على الدورات الثقافية.
واعترفت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 03:06 PM
اعترفت بمقتله برفقته عددٌ من قيادات الانقلابيين في صنعاء
يعد القيادي "الحوثي" إبراهيم بدرالدين الحوثي؛ الذي أعلنت الميليشيات مقتله وبرفقته عددٌ من القيادات في العاصمة صنعاء، أحد أخطر قيادات الحركة الحوثية، كما أنه شقيق زعيم الميليشيا الحوثية الانقلابية عبدالملك الحوثي.
وذكرت مصادر يمنية، أن من أبرز أنشطة "الحوثي"، تقوية نفوذ الحركة اقتصادياً، والحشد العقائدي، والإشراف على الدورات الثقافية.
واعترفت الميليشيات الحوثية، في بيان لها، أن إبراهيم الحوثي؛ لقي مصرعه برفقته عددٌ من قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء.
، بعد مصرع إبراهيم الحوثي .. ما دور أخطر قياديي الميليشيات؟ ،
المصدر : الخليج 365
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