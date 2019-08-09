100 ألف عبوة "أيس كريم" للحجاج في عرفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة لتوزيع أكثر من 100 ألف عبوة مثلجات "أيس كريم" على ضيوف الرحمن في مشعر عرفات ضمن مشروع "برد يا حاج".

وأوضح مدير عام الجمعية فيصل بن عبدالرحمن الحميد أن المشروع يهدف إلى توزيع المثلجات على ضيوف الرحمن تخفيفا عليهم من حرارة الأجواء أثناء أدائهم الشعائر، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الجمعية الموسمية بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتابع أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن من بينها مشروع "سقيا حاج" لتوزيع 4 ملايين عبوة ماء باردة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والمنافذ.

وأعرب الحميد عن شكره للجنة السقاية والرفادة في منطقة مكة المكرمة على دعمها ومساندتها وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع الخيرية والتطوعية التي تنفذها الجمعية وبقية الجمعيات وكذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأهل الخير لمساهمتهم في مشروع سقيا حاج، فضلاً عن مشاريع الجمعية الأخرى، داعياً الميسورين للإسهام ودعم أنشطة ومشاريع الجمعية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين.