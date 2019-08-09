فييرا يؤكد بقاء عطال في نيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد باتريك فييرا، مدرب نيس الفرنسي، عدم مغادرة النجم الجزائري يوسف عطال للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال القائد الأسبق لأرسنال الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده (الخميس) للحديث عن المواجهة التي ستجمع فريقه بأميان لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي "أؤكد لكم أن عطال سيبقى معنا ولن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية وإنجليزية عدة، في الفترة الأخيرة، عن تواجد رغبة من باريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير في التعاقد معه.

ونجح عطال في تقديم مستويات قوية خلال النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي، وهو ما أسهم في ارتفاع أسهمه بشكل كبير.

وتصدّر اللاعب الجزائري الترتيب الخاص بأفضل اللاعبين العرب في النسخة lلأخيرة من"الليج 1"، وفقا لتقييم موقع "هوسكورد" المختص بمتابعة الدوريات الكبرى في أوروبا وفي أمريكا.

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كما احتل المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين خلف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والإيفواري نيكولاس بيبي والفرنسيين تاجي سافانييه وكيليان مبابي.

وأسهم عطال في المسيرة الرائعة لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، ولو أنه لم يشارك في مباراتي نصف النهائي والنهائي بسبب الإصابة القوية التي تلقاها على مستوى كتفه في مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا أمام كوت ديفوار.

وكانت القيمة السوقية لعطال في موقع "ترانسفير ماركت" في حدود 800.000 يورو في السنة الماضية، قبل أن تشهد صعودا صاروخيا في شهر يونيو/حزيران الفارط لتصل لمبلغ 20 مليون يورو.

ويملك عطال في رصيده 29 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالها 6 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.