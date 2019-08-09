حكومة تركيا توزع أغناما مريضة قبل حلول عيد الأضحى

قطيع من الأغنام في إحدى الأسواق في أنقرة- أ ف ب

بدأت أغنام وزعتها الحكومة التركية على المزارعين في إحدى ولايات البلاد تنفق واحدة تلو الأخرى، بعد إصابتها في أمراض وأوبئة، وذلك بعد أيام من تقديمها لمزارعين ضمن مشروع يطلق عليه (مزارعون شباب).

وأوردت صحيفة زمان التركية، الخميس، أن 374 رأسا من الخراف، وزعتها تركيا على نحو 11 مزارعا شابا في 7 أحياء واقعة شمال تركيا، بدأت تصاب بالأمراض والأوبئة، فيما نفق بعضها بعد تعذر علاجها.

وبينما لم يشر التقرير إلى إمكانية انتقال العدوى من الأغنام المصابة إلى تلك السليمة، إلا أن أكثر من 20 بلدة وحيا نفذت عمليات حجر صحي على عديد المزارع هناك؛ تجنبا لتحول المرض إلى وباء يصيب مزارع المواشي.

وتأتي هذه الحادثة، قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، حيث ترتفع وتيرة شراء المواشي لغرض الأضاحي، ما يمهد لأزمة في سوق المواشي التركية خلال الأيام المقبلة، وأزمة ثقة من جانب الأتراك الراغبين بالشراء.

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ونقلت الصحيفة عن رئيس غرفة الزراعة في بلدة هاوزا، جوشكون جانتش قوله: إن فرق الحجر الطبي والبيطري فرضت حظرا على عدة أحياء، مشيرًا إلى أنه تم فرض حظر بيطري أيضًا على 20 حيًا بسبب وجود أوبئة في ماشية في بلدة "برجاما" التابعة لمدينة إزمير.

وزادت الصحيفة: تسببت حالات النفوق المتتالية في الماشية في حالة من الذعر والخوف بين الأتراك، ليتبين بعد ذلك أن الماشية مصابة بأوبئة؛ وطالب الأتراك المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية بالتدخل لإنقاذهم.

وقال حسن ألكان، أحد الحاصلين على الماشية ضمن مشروع المزارعين الشباب: "عندما أبلغناهم بأن الماشية مريضة قالوا لنا هذا هو الوضع، إن قبلتم قبلتم وإن لم تقبلوا سنعطيها آخرين ينتظرون".

أوضح ألكان أن المرض بدأ يظهر على الماشية بعد 10-12 يوما من استلامها، وبعدها بدأت حالات النفوق تتوالى، قائلًا: أرسلناها إلى كلية الطب البيطري، وتبين أنها مصابة بوباء، لقد أصبحنا ضحايا قبل عيد الأضحى.

يأتي ذلك، بعد أيام من حادثة مشابهة، في مدينة جناق قلعة غرب تركيا، التي شهدت بعض مزارع المواشي فيها إلى انتشار حالات نفوق بين الماشية الموزعة من قبل وزارة الزراعة والغابات، بشكل مفاجئ، مما تسبب لهم في حالة من الذعر.

ولم تجد وزارة الزراعة والغابات التركية إلا أن تصدر تعليمات لمديرية الفحص البيطري والصحي في ميناء الإسكندرون جنوب البلاد، بوقف إجراءات الفحص لإشعار آخر.