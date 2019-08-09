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توزيع 15 مليون عبوة زمزم على الحجاج

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2019-08-09

توزيع 15 مليون عبوة زمزم على الحجاج

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم قاضي، أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة مياه زمزم على الحجاج.

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وقال خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحج اليوم إنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الوزارة توفر سيارات إسعاف للحجاج المرضى لنقلهم إلى المشاعر المقدسة لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود وزارة الصحة في خدمة الحجاج.





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