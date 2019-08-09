مسك الخيرية تُهيئ 4065 متطوعًا ومتطوعة لخدمة الحجيج

2019-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

أتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” أمس، برنامج “مسك المشاعر” لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ، الذي استمر طيلة 20 يوماً في 13 مدينة من مختلف أنحاء المملكة، حيث استفاد من البرنامج 4065 متطوع ومتطوعة سيعملون تحت مظلة 16 جهة رسمية خلال أيام الحج المباركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبدأ برنامج “مسك المشاعر” بتدريب المتطوعين المسجلين لدى وزارة الحج والعمرة ضمن برنامج “كن عوناً”، ليمتد بعد ذلك ويشمل تدريب المتطوعين المسجلين لدى مختلف القطاعات الرسمية المشاركة في موسم الحج ومن بينها وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني ووزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث حضر المتطوعون ورش عمل تضمنت العديد من الجلسات التفاعلية التي مكّنتهم من اكتساب مهارات ومعارف متنوعة ومتخصصة، فيما بلغ إجمالي عدد ورش العمل التي تم عقدها ضمن البرنامج 195 ورشة عمل حضرها المتطوعون من مختلف مناطق المملكة.

وعمل البرنامج الذي أطلق أولى ورش عمله يوم الأحد 18 ذي القعدة 1440هـ، على تأصيل ثقافة التطوع، ومنح الفرد مساحة أكبر في المشاركة بأعمال خيرية، وتمثلت المحاور الأساسية التي ارتكز عليها البرنامج، على مفاهيم التطوع والحج، وأخلاقيات وقيم العمل التطوعي وأخلاقيات متطوع الحج وكذلك التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن، بفهم وتقبل الثقافات المختلفة وفنون التعامل مع الحجاج باختلافهم، إضافة إلى منهجية استجابة المتطوع لطوارئ ومشكلات الحج وتقديم الدعم في الظروف المختلفة وتنمية مهارات العمل الجماعي في إدارة الحشود، وربط ذلك كله بشرف المشاركة في الحج والقيمة العظيمة لذلك.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الذكور المستفيدين من برنامج “مسك المشاعر” 2639 شاباً وعدد الإناث 1426شابة، تنوعت مجالات عمل هؤلاء المتطوعين بتنوع تخصصاتهم وخبراتهم حيث تولى المئات منهم استقبال الحجاج وتوديعهم في المطارات والمنافذ المختلفة، إضافة إلى خدمات الترجمة والإرشاد وتوجيه التائهين في مختلف المشاعر المقدسة، والمشاركة في التنظيم وإدارة الحشود في جميع المواقع الحيوية، وكذلك شملت الفرص التطوعية المشاركة في الجوانب الإعلامية بتغطية الموسم ونقل وقائعه إلى العالم، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية بتعدد طرقها، ودعم الجانب النفسي للحجاج من خلال التحاور معهم وإظهار الود والترحاب بهم ضيوفاً تفتح لهم المملكة ذراعيها كل عام، كما سيشارك المئات من هؤلاء المتطوعين بمساندة أعمال الدفاع المدني وفي القيام بتنفيذ عمليات وخطط الإيواء والإخلاء في حال الطوارئ لا قدر الله.

ويسعى مركز المبادرات من خلال هذا البرنامج إلى رفع مستوى أداء المتطوعين في تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتُسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع وزيادة إسهامات المتطوعين من الشباب السعودي في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

يذكر أن البرنامج عقد ورش عمل في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والطائف، وجازان، وتبوك، ورابغ، والجوف، وأبها، والأحساء، والقصيم، والخبر، والدمام، والظهران، فيما تمثلت الجهات التي يعمل تحت مظلتها المتطوعين المستفيدين من برنامج “مسك المشاعر” كل من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، وجمعية الكشافة العربية السعودية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والهيئة العامة للرياضة، وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وجدة والطائف، ومدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، وجامعتي الملك عبدالعزيز وأم القرى، بالإضافة إلى العديد من الفرق التطوعية التابعة للجمعيات الخيرية المشاركة في موسم الحج.