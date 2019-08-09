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مصر عن حوت الساحل الشمالي : أمر طبيعي
متابعات الخليج 365 - متابعة
تسبّب ظهور حوت قرب أحد شواطئ الساحل الشمالي في مصر بحالة من القلق بين مرتادي الشاطئ.
واعتبرت وزارة البيئة المصرية إن ظهور الحوت قرب الساحل الشمالي بحثًا عن الغذاء أمر طبيعي.
وقالت الوزارة في بيان لها : “إيماءً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ظهور فيديو مصور لاقتراب حوت من شواطئ البحر الأبيض المتوسط في الساحل الشمالي، تؤكد وزارة البيئة أن الحيتان تتواجد بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول الشمال الإفريقي ومنها مصر، وكذلك سواحل الدول الأوروبية”.
وتابع البيان: “تقترب الحيتان من السواحل بكثرة شمالي وغربي البحر المتوسط لكنها قليلة في المناطق الشرقية، ويعود ذلك لقلة الغذاء في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف، التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى، لذا تلجأ الحيتان للاقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثًا عن الأسماك الصغيرة”.
واعتبر البيان أن ظهور الحيتان في هذا التوقيت، يعود إلى السلوك المتغير لصغار الحيتان التي تتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئًا، وهي المياه الأقل عمقًا تجاه السواحل، خاصة بعد انتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف.
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