“الصحة” تنقذ حاجًا من الجلطة بإجراء فوري.. ووزير أردني يشيد بسرعة الاستجابة للحالات الطارئة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

أنقذت وزارة الصحة بإجراء فوري حاجًا أردنيًا تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، في مشهد يكشف سرعة التعامل والاستجابة مع الحالات الطارئة للحجاج.

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وقال الحاج “ضيف الله”، إنه شعر بأعراض الجلطة فجرًا، وعلى الفور تم استقباله في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة وأجريت له عملية قسطرة قلبية بشكل فوري وتحسنت حالته.

من جهته أشاد وزير الأوقاف والمقدسات اللإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبو البصل، بالخدمات الصحية التي تقدمها “الصحة” قائلًا بعد زيارته للحاج الأردني: “زرت عدد من المستشفيات وشاهدت بنفسي التجهيزات المتقدمة والكوادر المؤهلة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمة اللازمة لها وهذا يدل على وجود خطط متقنة والتقدم الكبير للخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.. نقدم الشكر للحكومة السعودية وللصحة ولجميع كوادرها، لدينا حالة في مدينة الملك عبدالله الطبية ورأينا سرعة الاستجابة لها وإجراء اللازم والخدمة الكبيرة التي قدمت لها، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد ويجزيكم كل خير”.

من جهته قدم أمين عام وزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول، شكره للحكومة السعودية وللكوادر الطبية والتمريضية في وزارة الصحة السعودية، مشيداً بالجهود التي تقدم لضيوف الرحمن.