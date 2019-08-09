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الان تتابع “الغذاء والدواء” تضبط 274 طن أغذية فاسدة في مستودع بجدة والان مع التفاصيل
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تلاعبوا بتواريخ الصلاحية
جدة - الخليج 365
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، 274 طناً من الأغذية الفاسدة في مستودع بمدينة جدة.
وكشفت الهيئة أنه تم التلاعب بتواريخ الصلاحية داخل المستودع، كما ظهرت على الأغذية آثار تلف وفساد بسبب سوء التخزين، بالإضافة إلى عدم توفر الاشتراطات اللازمة لتخزين المواد الغذائية. وأوضحت الهيئة أنه وضمن جهودها في موسم حج هذا العام وبالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار؛ باشر مفتشوها المستودع، وتبين تخزين المنتجات الغذائية في ظروف غير مناسبة، مما تسبب في فسادها، ومن ثم قيامهم بإعادة تعبئتها مرة أخرى ووضع تواريخ صلاحية جديدة.
وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق المستودع وضبط وحجز 273848 كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن تطبيق النظام بحق المنشاة المخالفة والعاملين فيها.
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