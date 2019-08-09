الان تتابع اللواء التركي: اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى منى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أنه تم اليوم اكتمال وصول حجاج بيت الله إلى مشعر منى والمتمثلة في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات, مفيدًا بأن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم, وكل هذا استعداد لعملية التصعيد وعمليات النقل للتصعيد إلى مشعر عرفات التي تبدأ مع فجر يوم غد السبت, ويعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.
وبيّن اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام 1440 هـ، أن عمليات النقل تمت بانسيابية عليها وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وأيضا في مشعر منى, سائلًا الله أن يمد الجميع بعونه للاستمرار في هذا الأداء الذي يحقق أحد أهم أهداف الحج وهو تيسير عمليات نقل الحجاج لأداء نسكهم.
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