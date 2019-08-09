شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات المراقبة الجوية من البرج الجديد في مطار جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم (الجمعة)، البدء بنقل عمليات المراقبة الجوية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة من برج المراقبة القديم إلى البرج الجديد. وأوضحت شركة خدمات الملاحة أن النقل بدأ منذ الساعة 3:00 صباح اليوم، مبينة أن البرج الجديد يعد أطول برج مراقبة جوية في العالم بارتفاع 136 متراً.



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