شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تختتم برنامج التدريب الصيفي لحديثي التخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اختتمت الهيئة السعودية للمهندسين، «برنامج التدريب الصيفي للمهندسين حديثي التخرج»، الذي نفذته بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، في مدن الرياض وجدة والدمام وأبها، واستمر لمدة 8 أسابيع، وشارك فيه 140 مهندسا، بتخصص الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية.

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واستفاد المشاركون في البرنامج من التطبيقات النظرية والعملية، كما قاموا بزيارات ميدانية للمحطات الخاصة بشركة الكهرباء، والمصانع المجاورة الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن عقد دورات تخصصية وبرامج تأهيلية ترفع مستوى التعليم الهندسي لدى المتدرب في المجالات التدريبية والأكاديمية، ويحقق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل والارتقاء بقدرات المهندسين من خلال اعتماد مناهج تدريب وتأهيل مناسبة، ليتمكن المتدرب من ممارسة المهنة بفاعلية.

يذكر أن البرنامج التدريبي تضمن 10 دورات في مسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات في الميكانيكية، استهدفت المهندسين حديثي التخرج، في الرياض وجدة والدمام وأبها، وتم التنسيق مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمتدربين.