شكرا لقرائتكم خبر عن «الباركود» يكشف حيلة تصاريح الحج المزورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) (تصوير: مديني عسيري)

لم يعِ مخالف من جنسية آسيوية أن حيلته التي انتهجها لمخالفة أنظمة الحج ستنكشف على مسارات منفذ الشميسي، رغم تسلحه بأوراق مزيفة تشير إلى كونه حاجاً نظامياً، وضع إسوارة لحملة حج وهمية وهو يقدمها لرجال الأمن، ليُفاجأ بفضح حيلته بعد أن أوقفه رجال قوات أمن الطرق الخاصة الذين كشفوا تلك الحيلة خلال ثوانٍ بعد أن أصدر «الباركورد» إشارة يعيها رجال الأمن وتشير إلى عدم نظامية تلك الأوراق، ليحال على الفور للجهة المعنية في المنفذ تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص.

محاولات الاحتيال والتزوير لم تفلح في عبور المخالفين الذين تساقطوا أمام قبضة عناصر قوات أمن الطرق الذين رصدت "الخليج 365" جهودهم في منفذ الشميسي في كيفية التثبت من الأوراق التي يحملها الحجاج، وكيف يتم كشف المخالفين، بعد أن شرعت الجهات الأمنية منذ وقت مبكر في تنفيذ مهمتها الخاصة بمراقبة مداخل ومخارج مكة المكرمة، وذلك لمنع الحجاج من دخولها دون الحصول على تصريحات الحج وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتأكد من الوثائق للعابرين والقبض على مخالفي نظام الإقامة.

عدسة "الخليج 365" جالت في نقاط الفرز الأولية والمفاجئة التي تم تنفيذها على امتداد الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة وعبر المنافذ الـ6 التي أحاطت بمكة المكرمة، فيما تم تخصيص عشرات الدوريات الميدانية التي تجوب الطرق الترابية والجبلية المحيطة في مكة المكرمة لمنع دخول المتسللين، تأكيداً للشعار الدائم «لا حج بلا تصريح».