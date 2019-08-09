، لم تغرهن إجازة العيد .. متطوعات سعوديات يخدمن الحجاج صحياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - قَدِمن من 5 مناطق للمشاركة في جهود الدولة لرعاية ضيوف الرحمن

تجاوزت مجموعة من النساء السعوديات من منسوبات "الصحة"، الظروف؛ حيث لم تغرهن الإجازة، وتحمّلن مشاق السفر والبُعد عن أسرهن وأطفالهن، وكان هدفهن "الخدمة الإنسانية"، و"العطاء"، وكسب الأجر، ونيل شرف خدمة ضيوف الرحمن، ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج.

وشاركت "متطوعات الصحة" ضمن برنامج سواعد الصحة، الذي يجسّد دور الصحة في تأصيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإيجاد مبدأ التطوع لدى الشباب في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبينهن طبيبات وممرضات من خمس مناطق، في أداء مهام تطوعية علاجية ووقائية مصممة بشكلٍ مرن يناسب تخصصات المتطوعين والحاجات الفعلية لحجاج بيت الله الحرام، ويفعّلن دور منسوبي القطاع الصحي في الأعمال التطوعية خلال موسم الحج.

وقالت أخصائية التمريض المتطوعة حنان الثبيتي؛ إحدى منسوبات "صحة الطائف": شاركت ضمن المنتدبين من "الصحة" خلال مواسم حج ماضية، لكن هذا العام فضّلت المشاركة كمتطوعة، رغبة أن أكون مبادرة للعمل التطوعي وقدوة لزميلاتي وزملائي منسوبي "الصحة" بهذا العمل الإنساني، وحباً في العطاء والعمل الخيري وكسب الأجر.

وأضافت: لم تغرني الإجازة، فبلا شك الجميع يود قضاء أيام العيد بين أطفاله ومع أسرته، لكنني تجاوزت هذه الرغبة، وفضّلت التطوع والبحث عن الأجر خلال هذه الأيام المباركة في المشاعر المقدّسة، حيث أشعر بسعادة كبيرة عند القيام بأعمال تطوعية، كما أنني سعيدة بمساندة "الصحة" والجهات المعنية فيما تقوم به من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.

بدورها، قالت الدكتورة منال الشريف؛ إحدى منسوبات "صحة الرياض": بكرمٍ من الله وفضله أن جعلني طبيبة في تخصّص طب الأسرة، أعمل كاستشارية، ومدرّبة في مركز الدراسات العليا ومدير مركز صحي الخالدية.

وأضافت: في هذا العام كان لي الشرف بأن أكون عضواً في فريق سواعد الصحة التطوعي ، التطوع في الحج هو عمل عطاء وعمل إنساني في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عبر تقديم خدمات شاملة علاجية ووقائية واستشارات طبية، وذلك للحفاظ على صحة الحجاج والاطمئنان عليهم كي يستطيعوا إتمام حجهم والعودة إلى ديارهم سالمين.

من ناحيتها، قالت أخصائية التمريض عفاف محمد؛ من "صحة جازان": تشرّفت بالانضمام إلى برنامج سواعد الصحة التطوعي؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن، ورغم الظروف والصعاب إلا أن محبة العمل الإنساني والخيري والإصرار على الحصول على الثواب والأجر تغلب على جميع العقبات، حالياً أنا في مشعر عرفات، ونلت شرف المشاركة الإنسانية، وأتمنى أن يتم لجميع ضيوف الرحمن حجهم بالأمن والأمان واليسر.

من جانبه، قال المشرف الميداني لبرنامج سواعد الصحة الدكتور سلطان الزهراني: هذا البرنامج يعد أحد مشاريع برنامج المشاركة المجتمعية بوزارة الصحة ضمن مسار تمكين التطوع الصحي، وإيجاد فرص تطوع احترافية للممارسين الصحيين من أطباء وتمريض وفنيين؛ حيث يكون لجهودهم أثرٌ في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في الوصول إلى مليون متطوع.

يُشار إلى أن برنامج سواعد الصحة يشارك فيه أكثر من ألف متطوع ومتطوعة من خمس مناطق.