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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنه تم -بتوفيق الله- اليوم، اكتمال وصول حجاج بيت الله تعالى إلى مشعر منى، والمتمثلة في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى، ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات.
وقال: عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم، وكل هذا استعدادًا لعملية التصعيد وعمليات نقل التصعيد إلى مشعر عرفات، التي تبدأ مع فجر يوم غد السبت بحول الله تعالى، ويعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام 1440هـ، أن عمليات النقل تمت بتوفيق الله تعالى بانسيابية عالية، وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كل الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وأيضًا في مشعر منى.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 02:57 PM
كشف عن وصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنه تم -بتوفيق الله- اليوم، اكتمال وصول حجاج بيت الله تعالى إلى مشعر منى، والمتمثلة في نقل حجاج التروية إلى مشعر منى، ووصول طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات.
وقال: عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم، وكل هذا استعدادًا لعملية التصعيد وعمليات نقل التصعيد إلى مشعر عرفات، التي تبدأ مع فجر يوم غد السبت بحول الله تعالى، ويعقبها مرحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة للمبيت بها والعودة مرة أخرى إلى مشعر منى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في حج هذا العام 1440هـ، أن عمليات النقل تمت بتوفيق الله تعالى بانسيابية عالية، وتميزت إجراءات تنظيم الحركة المرورية بمرونة غير مسبوقة على كل الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وأيضًا في مشعر منى.
، "التركي": اكتمال المرحلة الأولى لنقل الحجاج إلى منى ،
المصدر : الخليج 365
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