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يشاهد الحجاج أربع سيارات من نوع "جيب" بيضاء اللون تدور في مشعر منى، وتلك السيارات المتنقلة هي كتابة عدل؛ سيارة تقدم خدماتها لكل مَن في المشاعر المقدسة، وتتواجد حاليًا في مشعر منى، وستنتقل مع الحجاج في مختلف المشاعر؛ لتسهّل عليهم أمور الحياة من توثيق وإقرار ووكالات.
بدورها، اطلعت "الخليج 365" على سير العمل في واحدة من تلك الجيوب الأربعة، والذي يتواجد به كاتبا عدل، وكانت آلية العمل تتميز بالسهولة؛ حيث يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة عبر طلبها عن طريق تطبيقٍ، ويحدد موقع الحاج، وتحضر إليه سيارة كاتب العدل.. أو في حال مصادفة الجيب بالإمكان الاستفادة من الخدمة عبر الكود أو عبر خدمة البصمة.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 02:55 PM
عددها 4 ويتواجد بها كاتب عدل.. و"الخليج 365" اطلعت على سير العمل"الجيوب البيضاء" تدور في منى.. تعرّف على الخدمات السيارة لوزارة العدل بالحج
يشاهد الحجاج أربع سيارات من نوع "جيب" بيضاء اللون تدور في مشعر منى، وتلك السيارات المتنقلة هي كتابة عدل؛ سيارة تقدم خدماتها لكل مَن في المشاعر المقدسة، وتتواجد حاليًا في مشعر منى، وستنتقل مع الحجاج في مختلف المشاعر؛ لتسهّل عليهم أمور الحياة من توثيق وإقرار ووكالات.
بدورها، اطلعت "الخليج 365" على سير العمل في واحدة من تلك الجيوب الأربعة، والذي يتواجد به كاتبا عدل، وكانت آلية العمل تتميز بالسهولة؛ حيث يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة عبر طلبها عن طريق تطبيقٍ، ويحدد موقع الحاج، وتحضر إليه سيارة كاتب العدل.. أو في حال مصادفة الجيب بالإمكان الاستفادة من الخدمة عبر الكود أو عبر خدمة البصمة.
، "الجيوب البيضاء" تدور في منى.. تعرّف على الخدمات السيارة لوزارة العدل بالحج ،
المصدر : الخليج 365
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