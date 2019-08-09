، شاهد.. ١٤١ كرسي غسيل كلوي بينها متنقل لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة ،

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جهّزت وزارة الصحة ١٤١ كرسيًّا للغسيل كلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، يدعمها عدد من الفِرَق الطبية والفنية المتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
وأدخلت خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، ٨ أجهزة غسيل كلوي متنقلة بمستشفيات المشاعر المقدسة (منى، عرفات)، تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.
وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة؛ وفقًا لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي؛ وفقًا لتنسيق مستمر؛ وذلك بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى؛ وفقًا لتحركاته خلال النسك.
وفي المشاعر المقدسة تتوزع كراسي الغسيل الكلوي في جميع مستشفيات منى وعرفات، وتضم مراكز الغسيل الكلوي بالمشاعر عددًا كبيرًا من الاستشاريين والنواب المتخصصين في أمراض الكلى، والكوادر التمريضية المدربة على أحدث التجهيزات قبل موسم الحج.
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440 02:49 PM
أجهزة حديثة عالية الكفاءة ومتابعة من الفِرَق الطبية والفنية لرعاية ضيوف الرحمنشاهد.. ١٤١ كرسي غسيل كلوي بينها متنقل لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة
جهّزت وزارة الصحة ١٤١ كرسيًّا للغسيل كلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، يدعمها عدد من الفِرَق الطبية والفنية المتخصصة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.
وأدخلت خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، ٨ أجهزة غسيل كلوي متنقلة بمستشفيات المشاعر المقدسة (منى، عرفات)، تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.
وتعمل "الصحة" على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة؛ وفقًا لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي؛ وفقًا لتنسيق مستمر؛ وذلك بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى؛ وفقًا لتحركاته خلال النسك.
وفي المشاعر المقدسة تتوزع كراسي الغسيل الكلوي في جميع مستشفيات منى وعرفات، وتضم مراكز الغسيل الكلوي بالمشاعر عددًا كبيرًا من الاستشاريين والنواب المتخصصين في أمراض الكلى، والكوادر التمريضية المدربة على أحدث التجهيزات قبل موسم الحج.
، شاهد.. ١٤١ كرسي غسيل كلوي بينها متنقل لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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