دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالأسماء.. 19 دولة «تعيّد» يوم الإثنين لـ«عدم رؤية الهلال»

أعلنت المحكمة العليا، يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس الجاري، ثبوت هلال ذي الحجة، وأن أول أيامه هو الجمعة الموافق 2 أغسطس، وبالتالي فإن وقفة عرفة ستكون يوم السبت العاشر من أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس، لكن بعض الدول أعلنت عدم رؤية الهلال وإكمال ذي القعدة ثلاثين يومًا، وبالتالي فإن العيد سيكون يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس.

ويبلغ عدد هذه الدول 19، وهي: «الهند – باكستان – بنجلاديش – إيران – سيرلانكا – سلطنة عمان – نيوزيلندا – أستراليا – المغرب – كينيا – جنوب إفريقيا – زيمبابوي – زامبيا – موزمبيق – مالاوي – تنزانيا – ترينداد وتوباجو – جيانا – بريطانيا».

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مقدم بواسطة: دار الأخبار



أما العراق، فيحتفل بالعيد يومي الأحد والإثنين؛ حيث أعلن مكتب السيستاني في النجف، أن يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما أعلن ديوان الوقف السني- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن العيد يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس، وقال في بيانه: «نظرًا لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي، فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني، تعلن أن يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة للعام الحالي 1440 هـ، وعليه سيكون يوم الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 10 أغسطس، ويوم الأحد الموافق 11 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، نسأل الله العلي القدير أن يكون عيد خير ومحبة على العراقيين خاصة، والأمة الإسلامية عامة».

وكانت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة بموريتانيا، قد أعلنت أن الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة في بيان لها «أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام برحاب جامع ابن عباس يوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة صباحًا».