شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية الرئاسية في عدن تقترب من مقر قيادة المجلس الانتقالي وتسيطر على مديرية جديدة (مستجدات ساخنة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر ألوية الحماية الرئاسية بالتقدم وتحقيق المزيد من السيطرة، على مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع لدولة الإمارات.

وعلم "بويمن" من مصادر مطلعة، أن اللواء 39 بقيادة العميد عبدالله الصبيحي يسيطر الان على جزيرة العمال بالكامل ويحكم قبضته على الطريق البحري الواصل من مديرتي الشيخ عثمان وخور مكسر.

وذكرت المصادر، أن قوات الحماية الرئاسية، مسنودة بالمقاومة الجنوبية تتقدم باتجاه مقر قيادة مليشيات الانتقالي، بمديرية التواهي وتأمن مدينة خور مكسر بالكامل بعد سقوط معسكر جبل حديد التابع للميليشيا.