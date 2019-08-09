شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الإعلان عن مقتل الحوثي قبل قليل.. والمليشيات تعترف وهذه أول (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حركة الحوثيين باليمن، اليوم الجمعة، مقتل إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي.

وذكرت قناة العربية أن إبراهيم الحوثي هو شقيق زعيم الحركة عبدالملك الحوثي.

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