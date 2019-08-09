شكرا لقرائتكم خبر عن أول أمير سعودي يعلق على المعارك الدائرة في عدن.. هل يعبر ما قاله عن الموقف الرسمي للمملكة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - br /> قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود إن ما يحدث في عدن أمر مؤسف وأن العدو الأول للطرفين هي المليشيا الحوثية الإرهابيةـ التي تفرح بضرب الوحدة وشق الصفوف بين الطرفين.



ووجه نصيحه إلى الطرفين قائلا:



وأنا أقول للعقلاء من الطرفين اتقوا الله في اليمن وفي شعب اليمن

أين أهل الحكمة والمنطق بعدن بحل هذه الخلافات ووأد الفتنه من أجل مصلحة اليمن.



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